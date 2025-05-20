В Ярославской области три загородных лагеря перейдут на круглогодичный режим

В Ярославской области детские лагеря им. Горького и «Чайка» переходят на круглогодичный режим работы. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Это даст около 280 новых мест отдыха для детей. В 2027 году планируется перевести на круглогодичный режим и муниципальный лагерь им. Матросова.

Сейчас детские загородные лагеря проходят приемку перед началом нового летнего сезона. Отдельно плановые проверки объектов проводят сотрудники правительства области совместно с Росгвардией. Губернатор Михаил Евраев поручил привести в порядок все подъезды к лагерям.

Алла Чижова