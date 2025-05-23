В Изобильном меняют 1,2 км аварийного водопровода для 1,5 тысячи абонентов

Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» проводят капитальный ремонт одной из ключевых водных артерий города Изобильного длиной 1,2 км. После модернизации улучшится водоснабжение более 1,5 тыс. абонентов, сообщили 23 мая в управлении информационной политики регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Ремонт в районе промышленной зоны и завода по производству электрических соединителей планируют завершить к июлю.

Бригады коммунальщиков заменяют участок водопровода на улицах Крупской и Донской. Уже проложены новые полиэтиленовые трубы вместо старых стальных на аварийном отрезке. Материалы предоставлены из резервного фонда министерства ЖКХ.

«Работы осложняются плотной городской застройкой, большим количеством смежных коммуникаций и грунтовыми водами»,— пояснили в ведомстве.

Обновление также обеспечит возможность подключения к центральному водоснабжению новых потребителей микрорайона Северный.

Николай Аксенов