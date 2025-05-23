В Изобильном меняют 1,2 км аварийного водопровода для 1,5 тысячи абонентов
Водоканал завершит капремонт водопровода в Изобильном к июлю
Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» проводят капитальный ремонт одной из ключевых водных артерий города Изобильного длиной 1,2 км. После модернизации улучшится водоснабжение более 1,5 тыс. абонентов, сообщили 23 мая в управлении информационной политики регионального правительства.
Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Ремонт в районе промышленной зоны и завода по производству электрических соединителей планируют завершить к июлю.
Бригады коммунальщиков заменяют участок водопровода на улицах Крупской и Донской. Уже проложены новые полиэтиленовые трубы вместо старых стальных на аварийном отрезке. Материалы предоставлены из резервного фонда министерства ЖКХ.
«Работы осложняются плотной городской застройкой, большим количеством смежных коммуникаций и грунтовыми водами»,— пояснили в ведомстве.
Обновление также обеспечит возможность подключения к центральному водоснабжению новых потребителей микрорайона Северный.