В Забайкалье задержаны трое подозреваемых в умышленном поджоге леса

Прокуратура Тунгокоченского района Забайкальского края изъяла из производства органов дознания МЧС уголовное дело, возбужденное по факту крупного лесного пожара по ч. 1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Как сообщает пресс-служба ведомства, дело передано в следственные органы МВД. Подозреваемые, три сотрудника «Забайкаллесхоза», задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Установлено, что на территории Тунгокоченского района 3 апреля возникло возгорание, ставшее следствием неправильно проводимых сотрудниками "Забайкаллесхоза" отжигов. В итоге пожар увеличился до 30 тыс. га, нанес крупный ущерб лесному фонду, создал реальную угрозу населенным пунктам и был ликвидирован лишь 29 апреля. По одной из версий, пожар также длительное время не регистрировался в целях получения сотрудниками в дальнейшем повышенной оплаты труда при введении особого противопожарного режима»,— сообщили в прокуратуре. Ч. 1 ст. 261 УК РФ предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

По состоянию на утро 23 мая в Забайкалье, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», действует 32 пожара на площади 795 тыс. га. Ситуация с лесными пожарами в регионе 22 мая обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Глава МЧС России Александр Куренков в своем докладе заявил, что в Забайкалье наблюдается наиболее сложная обстановка. Там с начала года зафиксировано 487 очагов возгорания общей площадью 1,5 млн га.

Подробнее о ситуации в Забайкальском крае — в материале «Ъ» «Горит один за всех».

Влад Никифоров, Иркутск