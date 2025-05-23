«Оклахома» обыграла «Миннесоту» во втором матче полуфинала play-off НБА

«Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете обыграл «Миннесота Тимбервулвс» во втором матче полуфинала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и удвоил преимущество в серии до четырех побед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brett Rojo-Imagn Images / Reuters Фото: Brett Rojo-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 118:103. Больше всего очков набрал самый ценный игрок завершившегося регулярного чемпионата разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (36). Самым результативным баскетболистом в составе «Миннесоты» стал защитник Энтони Эдвардс, на счету которого 32 очка.

Третий матч серии пройдет на паркете «Миннесоты» в ночь на 25 мая.

Таисия Орлова