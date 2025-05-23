Обвиняемых в незаконном приеме студентов сотрудников УГНТУ отпустили домой

Советский районный суд Уфы смягчил меру пресечения должностным лицам Уфимского государственного нефтяного технического университета. Решение принято по ходатайству следователя о домашнем аресте, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

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«В судебном заседании следователь ходатайства поддержал, мотивируя тем, что обвиняемые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, оказывают содействие следствию в расследовании преступления и, учитывая данные о личности обвиняемых и фактические обстоятельства дела»,— говорится в пресс-релизе.

Они останутся под домашним арестом до 14 июля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», обвинение предъявлено проректору Уфимского государственного нефтяного технического университета по развитию международной деятельности — начальнику управления международного сотрудничества Наилю Чанышеву, проректору по организации приема студентов и профориентационной деятельности, руководителю секретариата приемной комиссии вуза Денису Каретникову и его заместитель Игорю Мымрину. Им инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из личной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

По данным следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года проректор и его коллеги, ради стимулирующих выплат за прием иностранных студентов, обеспечили незаконный прием в вуз не менее 19 иностранных граждан. Для этого вносились изменения в баллы абитуриентов, что создавало условия для их незаконного въезда и пребывания в России.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии уточняли, что речь идет о студентах из Туркменистана.

Наталья Балыкова