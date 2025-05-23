Начальник отдела соцзащиты в Азнакаево подозревается в хищении бюджетных средств

В Азнакаевском районе Татарстана начальник отдела соцзащиты подозревается в хищении средств, выделенных из бюджета республики. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в УФСБ России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая использовала служебное положение, принимая от двух сообщников из Азнакаевского района заявление на получение средств для ведения предпринимательской деятельности, которые выделяли по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Полученные средства они делили между собой.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Дарья Сайфиева