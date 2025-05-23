Запрет на посещение лесов в Курганской области продлили до 13 июня

В Курганской области продлен запрет на вход и въезд в леса до 13 июня. Соответствующий приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона опубликован на портале правовой информации.

Администрация Кургана продлила запрет на посещение городских лесов до 12 июня. Исключением являются места массового отдыха горожан на Голубых озерах и экопарк «Рябковский».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 11 апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим. С 12 апреля в регионе запрещено посещать леса. Находиться в на территории лесного фонда могут только работники лесничеств, арендаторы, сотрудники надзорных и ведомств, а также учреждений, обеспечивающих пожарную безопасность.