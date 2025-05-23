Строительство дома на улице Мурашкинской начали в Нижнем Новгороде

В основание фундамента новостройки комфорт-класса «Дом на Мурашкинской» в Канавинском районе Нижнего Новгорода забили первую сваю, сообщили в Дом.РФ 23 мая. Застройщиком выступает принадлежащая региону компания «Дирекция по строительству», финансирование строительства от банка Дом.РФ сократилось на 4 млн руб. — до 603 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Ввести дом в эксплуатацию теперь планируется раньше — до конца 2026 года, а не во втором квартале 2027 года, о чем сообщали ранее в региональном правительстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», дом высотой 11 этажей рассчитан на 106 семей, площадь жилья составит 4,6 тыс. кв. м. В доме предусмотрены одно- и двухкомнатные квартиры и студии. На первом этаже разместится 508 кв. м коммерческих площадей. В 1,5 км от будущего дома находится станция метро «Стрелка», также в окрестностях расположены стадион «Нижний Новгород», железнодорожный вокзал, Нижегородская ярмарка и строящийся ледовый дворец.

Анастасия Титова