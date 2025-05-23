КХЛ объявила номинантов на приз «Лучшему тренеру»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила номинантов на приз «Лучшему тренеру» по итогам сезона-2024/2025. В число кандидатов вошли Игорь Никитин (ярославский «Локомотив»), Бенуа Гру (челябинский «Трактор») и Виктор Козлов (уфимский «Салават Юлаев»).

Под руководством Игоря Никитина «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финале клуб обыграл «Трактор» (счет в серии — 4:1). Также ярославцы стали лучшей командой регулярного чемпионата и завоевали Кубок Континента. Команда одержала 65 побед в 89 матчах.

Бенуа Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года, сменив Алексея Заварухина. В своем дебютном сезоне он привел команду ко второму в ее истории финалу Кубка Гагарина, челябинцы стали серебряными призерами чемпионата. По итогам регулярного сезона клуб занял первое место в Восточной конференции. На счету «Трактора» 57 выигранных матчей из 88.

Виктор Козлов впервые за шесть лет довел «Салават Юлаев» до полуфинала Кубка Гагарина, где они уступили будущим чемпионам. В регулярном чемпионате уфимцы стали вторыми в турнирной таблице Восточной конференции. В этом сезоне «Салават Юлаев» провел 87 матчей, в 54 из которых одержал победу.

Приз вручат на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая состоится 29 мая. Ранее обладателями награды становились Зинэтула Билялетдинов (два раза), Олег Знарок (четыре раза), Милош Ржига, Майк Кинан, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли, Сергей Федоров (два раза) и Андрей Разин.

Таисия Орлова