Жителя Анапы оштрафовали за публикацию нацистской символики в Telegram

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю выявили 21-летнего жителя Анапы, размещавшего нацистскую символику в своем Telegram-канале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ходе обыска в доме молодого человека были обнаружены запрещенные книги, флаги и другая экстремистская атрибутика. Правоохранители задержали анапчанина, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Суд признал анапчанина виновным, назначив штраф. Проверка деятельности молодого человека продолжается.

Анна Гречко