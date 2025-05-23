Посол Келин: Великобритания пытается сковать действия флота РФ на Черном море

Великобритания годами вкладывает ресурсы в ВМФ Украины, чтобы создать затруднения для российского Черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«После начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров,— заявил посол в интервью "РИА Новости".— Британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море».

В 2021 года Лондон предложил Киеву построить партию из восьми ракетных катеров и военно-морские базы вблизи Очакова и Бердянска, напоминает «РИА Новости». Также между странами был заключено соглашение о кредитовании Украины на 1,7 млрд фунтов стерлингов с целью финансирования контрактов по закупке вооружения и строительству инфраструктуры для флота.

Подобными мерами британцы «пытаются стреножить» РФ в Черном море, связав располагающиеся там силы ВМФ, считает посол Келин.