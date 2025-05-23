Посол Келин: Великобритания пытается сковать действия флота РФ на Черном море
Великобритания годами вкладывает ресурсы в ВМФ Украины, чтобы создать затруднения для российского Черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Андрей Келин
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
«После начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров,— заявил посол в интервью "РИА Новости".— Британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море».
В 2021 года Лондон предложил Киеву построить партию из восьми ракетных катеров и военно-морские базы вблизи Очакова и Бердянска, напоминает «РИА Новости». Также между странами был заключено соглашение о кредитовании Украины на 1,7 млрд фунтов стерлингов с целью финансирования контрактов по закупке вооружения и строительству инфраструктуры для флота.
Подобными мерами британцы «пытаются стреножить» РФ в Черном море, связав располагающиеся там силы ВМФ, считает посол Келин.