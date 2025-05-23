Кемеровский суд обязал «2ГИС» удалить отзыв, порочащий деловую репутацию

Центральный райсуд Кемерова принял решение о частичном удовлетворении иска «Коллегии адвокатов «"Цитадель" №127 Кемеровской области» к «ДубльГИС» («2ГИС»). Об этом сообщил Объединенный пресс-центр судов региона.

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«Сведения, размещенные в сети интернет на сайте в отношении адвоката, признаны недостоверными и порочащими деловую репутацию адвокатского кабинета»,— рассказали в пресс-центре. Суд обязал «2ГИС» удалить отзыв в течение трех дней с момента вступления в законную силу решения суда.

Сообщается, что в отзыве о «Цитадели» «содержались характеристики некомпетентности сотрудников, неграмотность при составлении документов».

В отношении «2ГИС» установлена судебная неустойка в размере 3 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Михаил Кичанов