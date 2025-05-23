Краснодарцы с детьми выбрали Москву и Петербург для летнего отдыха

Летом 2025 года семьи из Краснодара чаще всего будут путешествовать в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 88% краснодарцев с детьми выбрали для поездок железнодорожный транспорт, еще 11% — авиаперелеты, 1% — автобусы. Самым популярным направлением стала Москва: 27% билетов приобретены в столицу. В Краснодарском крае намерены отдохнуть 18% семей.

Санкт-Петербург занял третью строчку рейтинга (8%). Также среди популярных направлений оказались Ростовская область (6%), Воронежская (3%), Волгоградская, Свердловская и Саратовская области (по 2%), а также Татарстан (2%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что интерес к глэмпингам в Краснодарском крае во время майских праздников 2025 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нурий Бзасежев