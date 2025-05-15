Интерес к глэмпингам на Кубани вырос в 2,3 раза на майских праздниках

Интерес к глэмпингам в Краснодарском крае во время майских праздников 2025 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Средняя стоимость ночи в глэмпинге в регионе уменьшилась на 12% и составила 10,6 тыс. руб, тогда как в 2024 году цена достигала 12 тыс. руб. Туристы в среднем останавливались в глэмпингах на два дня.

Наибольшей популярностью у путешественников пользовался Сочи со средней ценой за ночь 11,9 тыс. руб. На втором месте оказалась станица Натухаевская (11,5 тыс. руб), на третьем — село Абрау-Дюрсо (7 тыс. руб). В пятерку популярных направлений также вошли поселок Мезмай (8 тыс. руб) и Архипо-Осиповка (15,7 тыс. руб).

Всего за майские праздники 2025 года Краснодарский край посетило 700 тыс. человек. С начала года регион принял свыше 3,5 млн туристов, что на 5% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

По прогнозам, турпоток в глэмпинги и кемпинги Краснодарского края в 2025 году может достичь 100 тыс. отдыхающих, что на треть больше, чем в 2024 году (75 тыс. человек).

Нурий Бзасежев