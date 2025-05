Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события недели: капсульные коллекции, новые открытия и сотрудничества мира моды и красоты.

d’Alba открылись в Санкт-Петербурге

С 14 мая по 14 июля на первом этаже ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге работал новый pop-up store косметической марки d’Alba. Здесь можно познакомиться с бестселлерами бренда, получить бесплатную консультацию и подбор средств. Важно, что до будут действовать скидки до 53%, планируется беспроигрышная лотерея и подарки.

В Charuel началась сиеста

Новая коллекция российской марки одежды Charuel «Летняя siesta» посвящена жаркому солнцу Испании, традиционно размеренному темпу жизни и атмосфере безмятежности. Каждое изделие коллекции комфортно и пронизано духом лета: легкие платья, трендовые брюки-шаровары и палаццо, невесомые туники. В коллекции использованы натуральные материалы: лён, хлопок и рами в теплой природной палитре паприки, табачного и горчичного оттенков.

For Me by Gold Apple выпустили духи

Собственный бренд бьюти-ретейлера «Золотое Яблоко» For Me выпустили первую парфюмерную линейку, вдохновленную концепцией выражения настроения без слов. В нее вошли три аромата: фруктово-гурманский, древесно-пряный и свежий пудровый. Эти ольфакторные направления были выбраны не случайно, а на основе анализа предпочтений покупателей, изучения популярных направлений в нишевой и люксовой парфюмерии и актуальных ароматрендов. Conquer Me (Покори меня) с аккордами пряной вишни и шампанского, Mesmerize Me (Очаруй меня) с черным перцем, амброй и замшей и Imagine Me (Вообрази меня) — с оттенками инжира, фиалки и мускуса.

Открывается Yudashkin Sad

В Вознесенском переулке на сезон весна-лето 2025 свои двери вновь открывает Yudashkin Sad — pop-up проект Александра Оганезова. Ресторан-веранда расположился во дворе Дома моды Валентина Юдашкина, дизайнером проекта стала Евгения Ужегова (Living Now Studio). Во время создания она вдохновлялась уличными ресторанами Парижа. «Мы хотели сделать красивый, нарядный, яркий, немного классический, но при этом свежий проект. Отсюда цветовые акценты, графичная черно-белая полоса на мебели — ее много, и она отвечает как раз за баланс яркости и традиций, плетеные кресла от Driade и французов Maison Louis Drucker, кокетливые зонты от Tucci» — говорит Евгения. За кухню в ресторане отвечает Руслан Поляков (Remy Kitchen Bakery, Amy Restaurant, Muse Restaurant). Меню включает в себя блюда из разных кухонь мира: от тартаров и карпаччо до пасты, ризотто и пельменей с говядиной.

Don’t Touch My Skin x notem x Злата Зива

Российская марка косметики DTMS и бренд концептуальных свечей-арт-объектов Notem создали лимитированный набор предметов, символизирующих искренность и самобытность. Художница Злата Зива также принимала участие в работе для дропа forme libre. В коллекцию вошли свечи уникальной формы, воспевающие красоту самобытности, скетчбук и спички с вдохновляющей фразой (чтобы её найти — придётся разжечь огонь).

