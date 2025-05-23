ВТБ: мошенники уговаривают россиян отдавать карты «курьерам банков» для проверки

В ВТБ рассказали о новой схеме дропперов (мошенников), которую злоумышленники используют для кражи средств. После выманивания PIN-кода преступники убеждают доверчивых граждан передать банковскую карту подставному курьеру для «проверки», после чего используют ее для последующего обналичивания украденных денег.

Обычно дропперы вступают в контакт со своими жертвами, представившись сотрудниками банков или госорганов, которые пытаются предупредить клиента о выдуманных несанкционированных операциях, оформленном кредите или иной угрозе счету.

«Когда вы передаете карту "курьеру банка"... вы не просто рискуете своими деньгами,— отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин (цитата по ТАСС),— а невольно становитесь звеном преступной схемы».

В ВТБ предупреждают, что после компрометации счетов важно заблокировать карту как можно скорее, позвонив в контакт-центр или самостоятельно через приложение.

В банке сообщили, что выявляют все больше актов мошенничества: в 2024 году — 148 тыс. дропперов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023 году. За год банк заблокировал свыше 1,5 млрд руб., похищенных у клиентов. За последние два года жертвам мошенников вернули более 380 млн руб.