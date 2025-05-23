Житель Удмуртии погиб при пожаре в СНТ «Гольянский» в Воткинском районе

63-летний мужчина погиб при пожаре в СНТ «Гольянский» в Воткинском районе вечером 21 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло в бане. Его площадь составила 42 кв. м.

«Рассматривается две причины возгорания — неосторожность при курении и короткое замыкание электропроводов»,— рассказал дознаватель ведомства Артур Двинских.

Пожар заметили соседи. Погибшего обнаружили в комнате отдыха бани. Последствия пожара ликвидировали пять сотрудников МЧС и две единицы техники.