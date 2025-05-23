Ярославец получил 4 года колонии за наезд на полицейского

Суд приговорил жителя Ярославля к 4 годам исправительной колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в областном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 24 октября 2024 года в Ивняковском сельском поселении полицейские проводили мероприятия для выявления преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители выявили ряд лиц, которые могут быть причастны, и провели задержание.

«Один из задерживаемых лиц, находясь в автомобиле ВАЗ 21043, с целью воспрепятствования законным требованиям одного из оперативных сотрудников, предпринял попытку скрыться, совершив наезд на находящегося при исполнении полицейского»,— сообщили в следственном управлении. Здоровью полицейского был причинен средний вред.

Алла Чижова