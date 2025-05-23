Миасский завод предлагает использовать отечественную технику по госконтрактам
Компании, заключающие госконтракты, необходимо обязать использовать отечественную технику, чтобы повысить спрос на российские грузовики. Такое предложение высказал заместитель генерального директора, руководитель представительства автомобильного завода «Урал» Тарас Шевченко во время совещания о локализации производства автомобилей в Совфеде, передает ТАСС.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Нововведение должно касаться контрактов на строительство дорог и различной инфраструктуры. Как отмечает господин Шевченко, меру необходимо обсудить с подрядчиками, а после добавить новый критерий отбора на аукционы, чтобы использование отечественной техники стало приоритетным. То же самое касается и зарубежных компаний, если они желают выполнять проекты в России. Это позволит продвинуть продукцию на внешних рынках, считает заместитель гендиректора завода «Урал».