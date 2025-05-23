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Сургут получит 18 новых автобусов во второй половине года

В Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в этом году доставят 18 новых автобусов, сообщили в городской администрации. Поставки транспорта запланированы на третий квартал 2025 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новые низкопольные автобусы большого класса будут работать на газомоторном топливе. Финансирование закупки осуществляется из окружного и городского бюджетов. Победителем конкурса стала компания НЕФАЗ, с которой сейчас идет процесс подписания контракта. «Конкурентные процедуры позволили сэкономить денежные средства, в результате чего вместо 17 планируемых появилась возможность приобрести 18 автобусов»,— отметили в мэрии.

Напомним, зимой генпрокуратура заинтересовалась задержками автобусов в городах ХМАО. В ходе проверок выявлены нарушения расписания движения и требования транспортной безопасности у четырех перевозчиков из Сургута и одного из Ханты-Мансийска.

Ирина Пичурина

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