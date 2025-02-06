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Генпрокуратура заинтересовалась задержками автобусов в городах ХМАО

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев проконтролирует проверку прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) задержек автобусов в холодное время года после жалоб жителей на длительное ожидание в разных городах региона, сообщили в генпрокуратуре.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверок выявлены нарушения расписания движения и требования транспортной безопасности у четырех перевозчиков из Сургута и одного из Ханты-Мансийска. Некоторые перевозчики не проводили инструктажи, обучение и аттестацию персонала, а также не проверяли техническое состояние транспорта. В Сургуте внесены изменения в маршруты и расписание общественного транспорта с учетом предложений жителей, запущено три новых маршрута. В Ханты-Мансийске актуальная информация о движении транспортных средств стала доступна через приложение «Умный город».

Кроме того, несоблюдение расписания и другие нарушения были обнаружены в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Урае и прочих. По фактам проверок прокуроры внесли более 40 представлений, возбудили дела об административных правонарушениях. Также нарушения при установлении межмуниципальных маршрутов и заключении контрактов были выявлены в департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО — после удовлетворения представления заместителю губернатора были заключены контракты по восьми межмуниципальным маршрутам.

Напомним, 19 декабря в Пыть-Яхе не вышли на развозку пассажиров автобус 4 маршрута №1 и автобус по маршруту №10. Ранее администрация города искала нового подрядчика на обслуживание общественного транспорта: ООО «ЗапСибАвто», с которым у мэрии заключен контракт, перестало выполнять свои обязательства, поскольку водители массово написали заявления об увольнении.

Ирина Пичурина

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