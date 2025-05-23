На Камчатке взят под стражу задержанный за взятку чиновник Россельхознадзора

Суд Петропавловска-Камчатского вынес решение об аресте задержанного накануне замначальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6, ст. 290 УК РФ) чиновник заключен под стражу на два месяца.

Как сообщал «Ъ», по версии следствия, в январе—августе 2024 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя и по совместительству руководителя общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 4 млн руб. За эти деньги чиновник обещал не проводить мероприятия по контролю икры и рыбопродукции, которую компания направляла за пределы Камчатского края.

В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело — за дачу взятки (ч. 5, ст. 291 УК РФ).

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский