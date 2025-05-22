На Камчатке чиновник Россельхознадзора задержан за взятку

Сотрудник отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте управления Россельхознадзора по Камчатскому краю задержан в четверг, 22 мая. Об этом «Ъ» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ и подтвердили в краевой прокуратуре. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По сведениям источников «Ъ» в силовых структурах, в течение всего дня 22 мая в офисах следователи при поддержке спецназа проводили обыск и выемку документов.

По версии следствия, в 2024 году чиновник получил от индивидуального предпринимателя и по совместительству руководителя ООО 4 млн руб. в качестве взятки за непроведение мероприятий по контролю в отношении рыбопродукции, направляемой за пределы региона.

Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Камчатскому краю. В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский