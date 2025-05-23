МВД расследует похищение человека в Ставрополе после публикации видео
Видео с похищением человека привлекло внимание правоохранителей Ставрополя
Ставропольские правоохранители начали расследование после появления в интернете видеозаписи, на которой зафиксировано насильственное перемещение человека между автомобилями. На кадрах группа мужчин принудительно пересаживает гражданина из одного транспортного средства в другое, сообщили в пресс-службе главка МВД региона.
Фото: МВД РФ по Ставропольскому краю
По информации МВД Ставропольского края, факт происшествия уже зарегистрирован в правоохранительных органах. В настоящее время стражи порядка осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для установления владельца автомобиля и выяснения всех обстоятельств случившегося.