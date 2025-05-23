Сочи вошел в топ направлений для отдыха с питомцами

В мае Сочи занял пятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с животными занял Санкт-Петербург, который собрал 11% бронирований. В культурной столице путешественники с питомцами бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,5 тыс. руб.

Второе место забрала Москва. Столица России собрала 6% бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,8 тыс. руб.

Краснодар закрывает топ-3 популярных направлений для отдыха с питомцами 5% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

В топ популярных направлений для отдыха с питомцами также вошел еще один город Краснодарского края. В Анапе, которая заняла 10 место, путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

Мария Удовик