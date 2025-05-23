Сборная Канады уступила датчанам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канада завершила выступление на чемпионате мира по хоккею. В четвертьфинале команда уступила датчанам со счетом 1:2.

К концу третьего периода канадцы вели со счетом 1:0. Единственную шайбу в их составе забросил Трэвис Санхайм (46-я минута). На 58-й минуте игроку сборной Дании Николасу Элерсу удалось сравнять счет. За 49 секунд до конца матча победный гол забил Ник Олесен.

Канадцы остаются без медалей на втором чемпионате мира подряд. В прошлом году они уступили сборной Швеции в матче за третье место (2:4). Сборная Канады выигрывала чемпионат мира 28 раз и является рекордсменом по этому показателю.

В полуфинале сборная Дании встретится с командой Швейцарии, которая в четвертьфинальном матче с разгромным счетом обыграла австрийцев (6:0). Встреча пройдет 24 мая.

В другом четвертьфинальном матче сборная Швеции одержала победу (5:2) над чехами — действующими чемпионами мира. В следующей стадии команда Швеции сразится со сборной США, обыгравшей финнов (5:2).

Турнир, который проходит в Швеции и Дании, завершится 25 мая.

Таисия Орлова