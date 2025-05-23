В Ростове проверили готовность общественного транспорта к жаре
В Ростове-на-Дону провели проверку подвижного состава городских пассажирских перевозчиков. Контрольные мероприятия направлены на обеспечение качественных транспортных услуг населению, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
По предоставленным данным, главной целью инспекции стала проверка исправности систем кондиционирования в общественном транспорте в связи с повышением суточной температуры воздуха. Сотрудники Департамента совместно с Ростовским Отделом Госавтоинспекции УМВД проинспектировали автобусы МУП МТК «Ростовпассажиртранс» и ООО «Легионавтотранс» перед их выходом на маршруты.
В результате проверки выявлены нарушения условий муниципальных контрактов. Перевозчикам выданы предписания об оперативном устранении обнаруженных недостатков.
Подобные проверки проводятся во всех транспортных компаниях, обслуживающих муниципальные маршруты в пределах Ростова-на-Дону, поясняют в ведомстве.