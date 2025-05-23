Средний размер ипотечного кредита в Удмуртии вырос в апреле до 3,8 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Удмуртии вырос за месяц на 1,6% — до 3,8 млн руб. в апреле, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру займа республика заняла 19-е место в РФ, поднявшись за указанный период на одну позицию. Удмуртия расположилась между Омской областью и Красноярским краем, где показатели составили 3,6 и 3,8 млн руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«После существенной динамики в середине прошлого года, связанной с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки, в дальнейшем средний размер ипотечных кредитов стабилизировался. Так, с начала года средний чек ипотеки находится в пределах 4,1-4,5 млн. руб. (по стране.— “Ъ-Удмуртия”.). При этом в апреле он немного сократился после некоторого роста в феврале-марте текущего года»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он связал умеренную динамику с политикой ЦБ РФ, включающей рост ключевой ставки и ограничения показателя долговой нагрузки (ПДН). «В настоящее время банки ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью»,— сказал представитель бюро.

Напомним, в марте Удмуртия вошла топ-3 регионов РФ по росту среднего чека ипотечного кредита. Тогда показатель увеличился на 11,1% при сравнении год к году, до 3,7 млн руб.