Прирост среднего чека ипотеки в Удмуртии в марте превысил показатель РФ втрое

Удмуртия вошла топ-3 регионов РФ по росту среднего чека ипотечного кредита в марте — показатель увеличился на 11,1% при сравнении год к году, до 3,7 млн руб. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по размеру среднего чека республика заняла 20-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прирост среднего чека ипотеки в Удмуртии — 11,1% — оказался на 7,7 п.п. или в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. Выше региона показатель зафиксировали только в Бурятии и Оренбургской области — 30 и 13,% соответственно. Размер среднего чека в Удмуртии, напротив, меньше общероссийского на 0,7 млн руб.

«После разнонаправленных “всплесков” в июне-июле 2024 года (на ипотечном рынке в РФ.— “Ъ-Удмуртия”), связанных с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки, средний размер ипотечных кредитов, в целом, оставался стабильным. С августа прошлого года данный показатель находится в пределах 4,1-4,4 млн. руб. При этом в последние пару месяцев средний размер ипотеки немного подрос»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро связал умеренную динамику с политикой ЦБ РФ по охлаждению ипотечного рынка, включая повышение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения. Он добавил, что банки готовы предлагает более значительные суммы кредитов тем, у кого низкий показатель долговой нагрузки (ПНД). «Также на средний чек ипотеки оказывает влияние динамика стоимости жилья»,— резюмировал господин Волков.