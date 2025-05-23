В столице Татарстана состоится первый чемпионат профессионального мастерства для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте президента России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани проведут первый чемпионат по профессиональному мастерству для ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В Казани проведут первый чемпионат по профессиональному мастерству для ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Казани по Вашему поручению проведем первый чемпионат среди ветеранов специальной военной операции. В их числе наши герои, которые получили ранения, защищая Родину», — рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами

Правительства. Мероприятие в Казани планируется провести с 25 по 29 июля.

Дарья Сайфиева