Экс-барабанщик «The Devil Wears Prada» погиб в авиакатастрофе в США

В результате авиакатастрофы в Сан-Диего (Калифорния) погибли шесть человек, сообщает Billboard со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Одним из жертв стал бывший барабанщик металкор-группы «The Devil Wears Prada» («Дьявол носит Прада») Дэниэл Уильямс. Участники коллектива в соцсети подтвердили гибель музыканта.

В авиакатастрофе также погибли музыкальный агент Дэйв Шапиро и еще двое сотрудников агентства Sound Talent Group. Господин Шапиро управлял самолетом в день инцидента 22 мая. Личности остальных погибших не уточняются.

По данным FAA, вечером 21 мая самолет Cessna 550 вылетел из аэропорта Тетерборо, недалеко от Нью-Йорка, после чего сделал дозаправку в Уичито, штат Канзас, и продолжил полет в Сан-Диего. В пригороде Сан-Диего самолет задел линию электропередач, из-за чего на борту вспыхнул пожар. В 03:45 по тихоокеанскому времени (13:45 мск) воздушное судно упало в 3,2 км от аэропорта Монтгомери-Гиббс. На земле никто не пострадал, однако огонь охватил несколько домов и десятки автомобилей. Около 100 человек эвакуировались с места крушения.

Группа «The Devil Wears Prada» была образована в 2005 году в Дейтоне, штат Огайо, изначально выступала в жанре христианского рока. Во время пребывания в коллективе Дэниэла Уильямса альбомы Zombie EP (2010) и Dead Throne (2011) дважды входили в топ-10 чарта Billboard 200. В 2016 году барабанщик покинул группу.