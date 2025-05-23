Новосибирские волейболисты заявлены за сборную России на Кубке Первого канала

Трое волейболистов новосибирского «Локомотива» вызваны в сборную России для участия в Кубке Первого канала. Матч национальной мужской команды с Сербией состоится в Белграде 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным сайта «Локомотива», цвета сборной РФ будут защищать диагональный Илья Казаченков, а также блокирующие Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик.

В рамках турнира в столице Сербии встретятся женские и мужские сборные двух стран. Как писал «Ъ», в завершившемся сезоне новосибирский «Локомотив» стал победителем Кубка России.

Валерий Лавский