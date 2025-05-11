«Локомотив» выждал трофей

В Казани завершился мужской «Финал шести» Кубка России по волейболу. На этот раз трофей между собой разыграли московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив», а финалисты чемпионата страны казанский и санкт-петербургский «Зениты» спорили лишь за третье место. В титульном матче победу одержал «Локомотив» — 3:2. В утешительном финале верх взяли казанцы — 3:0.

В связи с изменением сроков проведения Кубка России турнир 2025 года состоялся весной и финишировал после окончания чемпионата, а не зимой в середине сезона, как раньше. Кроме того, решающую стадию организаторы провели в формате «Финала шести», а не play-off. Сути это, правда, не поменяло, и круг претендентов на трофей выглядел как обычно, но и без сюрпризов не обошлось.

Все вроде бы шло к тому, что в главном матче Кубка России, как и в недавнем финале суперлиги, встретятся два «Зенита», тем более что казанцы и петербуржцы заняли первые места в своих группах.

Однако в полуфиналах они неожиданно синхронно потерпели поражения. Казанский «Зенит», несмотря на преимущество своей площадки, уступил «Локомотиву» — 1:3, а петербуржский — в пятисетовой рубке московскому «Динамо», причем укороченный тай-брейк до 15 очков закончился только при счете 25:23.

Вот этим, собственно, и хорош формат «Финала шести», располагающий к подобного рода спортивным зигзагам. Так что в титульном матче сейчас сошлись команды, которые крайне неудачно выступили в чемпионате и даже не смогли подступиться к медалям, вылетев еще в четвертьфинальном раунде play-off. Впрочем, что касается динамовцев, то они в конце календарного 2024 года все-таки добились значимого успеха, когда завоевали предыдущий Кубок России, обыграв в финале казанский «Зенит». Теперь им представилась уникальная возможность забрать два таких приза фактически за один сезон, но и железнодорожники получили отличный шанс скрасить его победой в престижном турнире, который не покорялся им с 2011 года.

В финальном противостоянии «Динамо» и «Локомотива» прежде всего, наверное, было важно, сколько сил они потратили в тяжелых полуфиналах и, соответственно, сколько их осталось.

Формально небольшое преимущество в свежести имели новосибирцы, которые накануне сыграли раньше и на один сет меньше москвичей. С другой стороны, у бело-голубых поглубже скамейка запасных. И хотя именно они повели «плюс три» в дебюте, подопечные болгарского специалиста Пламена Константинова быстро все отыграли и заставили главного тренера соперника Константина Брянского прибегнуть к тайм-ауту. Сняться с подачи Омара Курбанова — это динамовцам помогло, но не позволило перехватить инициативу. Вскоре «Локомотив» снова ушел в отрыв, а Брянскому пришлось расходовать второй тайм-аут. Однако и это ни к чему не привело. Железнодорожники уверенно выиграли первую партию — 25:19.

Второй сет тоже поначалу складывался в их пользу, пока наставник «Динамо» не передернул состав, заменив Дениса Богдана и Цветана Соколова на Ярослава Подлесных и Максима Сапожкова. Резервисты сразу развернули игру, да еще центральный Илья Власов выдал ударный отрезок. Москвичи опять оторвались на «плюс три», но и новосибирцы нашли чем ответить. Усилиями основных добытчиков очков — Курбанова, второго доигровщика Марко Ивовича и диагонального Ражабдибира Шахбанмирзаева — уже они вырвались вперед на один мяч. Брянский тут же тормознул «Локомотив» тактическим тайм-аутом, и после этого его команда только наращивала обороты. Как ни пытался Константинов своими паузами сбить бело-голубых с ритма, все было бесполезно. Сапожков эйсом поставил эффектную точку в партии, которая завершилась зеркально — 25:19.

В третьем сете «Динамо» продолжало поддавливать железнодорожников и практически постоянно лидировало. Тем не менее ближе к концовке на площадке установилось равенство.

Ключевой оказалась подача навылет в исполнении доигровщика москвичей Антона Семышева, после чего еще и Шахбанмирзаев сорвал атаку, врезав над руками блокирующих. Достигнув трехочкового перевеса, динамовцы удержали его и в контратаке с участием Подлесных зафиксировали свою победу — 25:21. И следующая партия сначала развивалась по их сценарию, но до цифр 7:4 и очередной пламенной речи Константинова в тайм-ауте. Снова воспрянули Курбанов и Шахбанмирзаев, а в роли настоящего локомотива выступил опытный серб Ивович. Две его атаки и эйс внесли, пожалуй, окончательный перелом, а потом еще запасной диагональный Илья Казаченков здорово вышел на подачу. И пускай бело-голубые сражались до конца, сократив разницу с пяти до двух очков, новосибирцы довели игру до тай-брейка — 25:21.

В пятом сете команды двигались вровень, как бы выжидая, кто первый дрогнет. В итоге ошибся связующий «Локомотива» Игорь Кобзарь, пасуя Курбанову под атаку вторым темпом, но нервы подвели и динамовца Подлесных, который два раза подряд ударил в аут. Однако и Шахбанмирзаев сначала коснулся сетки, а следом напоролся на блок. Железнодорожников выручил центральный Ильяс Куркаев, но москвичи первыми заработали матчбол благодаря Подлесных, и тут Кобзарь забил важнейший мяч рискованной скидкой. Дальше уже Ивович вывел новосибирцев на матчбол, который с подачи реализовал Курбанов. Видеопросмотр подтвердил, что он зацепил заднюю линию и тем самым принес «Локомотиву» победу — 16:14. Ивович и Курбанов набрали по 21 очку, а серба признали самым ценным игроком турнира.

Александр Ильин