За кражу золотосодержащего концентрата на 434 млн руб задержаны трое красноярцев

В Красноярском крае правоохранители задержали трех местных жителей за хищение крупной партии золотосодержащего концентрата. В отношении фигурантов дела возбуждены уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ) и незаконном обороте драгметаллов (ст. 191 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, двое работников золотодобывающей компании вместе со знакомым украли в поселке Еруда более 60 кг золотосодержащего концентрата (эквивалентно 50 кг чистого золота). Драгметалл преступники вывезли на автомобиле в село Гляден, где спрятали в доме, который принадлежал одному из них.

Ущерб от действий злоумышленников следователи оценивают в 434 млн руб. Кроме того, их подозревают в хищении слесарно-монтажных инструментов, металлических конструкций, светодиодных светильников предприятия на 7,8 млн руб.

Александра Стрелкова