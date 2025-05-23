Холдинг «Т-Технологии» приобрел долю совладельца уральского банка «Точка»

Финансовая группа «Т-Технологии», куда входит «Т-Банк», приобрела долю компании «Каталитик Пипл», которой принадлежит 64% активов уральского банка «Точка», сообщили в пресс-службе «Точки». Теперь «Т-Технологии» контролируют 50,01% активов «Каталитик Пипл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Точке» отметили, что сделка не повлияет на обслуживание клиентов банка и он продолжит развиваться как самостоятельный бизнес. По словам СЕО «Точки» Андрея Завадских, в банке также не планируется структурных изменений. «Компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию. Ни один из акционеров "Точки" по-прежнему не имеет контрольного пакета. С появлением нового инвестора "Точка" укрепит позиции на банковском рынке»,— подчеркнул он.

В банке также отметили, что в числе его инвесторов уже есть компании 1С и VK.

Напомним, весной на фоне растущего интереса потребителей к азиатским товарам банк «Точка» запустил для предпринимателей сервис для совершения оптовых закупок товаров из стран Азии. Бизнес сможет организовать закупки в Китае и Индии, однако в дальнейшем перечень стран расширится.

Ирина Пичурина