Банк «Точка» запустил сервис оптовых закупок из стран Азии

На фоне растущего интереса потребителей к азиатским товарам банк «Точка» запустил для предпринимателей сервис для совершения оптовых закупок товаров из стран Азии, передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бизнес сможет организовать закупки в Китае и Индии, однако в дальнейшем перечень стран расширится — например, в число доступных направлений добавят Южную Корею. Оборот сервиса, по данным банка, в 2025 году должен составить 10 млрд руб.

Проект ориентирован на предпринимателей, которые занимаются перепродажей товаров азиатских продуктов на российских маркетплейсах, так как их перепродажа остается выгодной за счет наценки селлеров в 80%, однако развитие сервиса может замедлится, если приток продавцов на маркетплейсах снизится.

Напомним, международный грузооборот екатеринбургского аэропорта Кольцово в 2024 году вырос на 46%, достигнув более чем 1,3 тыс. тонн. Авиапоставки из Китая стали активнее: партии грузов встречают несколько раз в неделю.

Ирина Пичурина