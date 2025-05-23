Житель Перми украл электричества почти на полтора миллиона рублей

Свердловский суд Перми взыскал с жителя Перми по иску ПАО «Россети Урал» стоимость бездоговорного потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Факт воровства энергетики зафиксировали в ходе мероприятий по выявлению и пресечению неучтенного потребления электроэнергии. Ответчику по данному делу принадлежит жилой дом в садовом товариществе на территории одного из пригородных лесничеств. Хозяин самовольно подключился к электричеству через ввод на участке соседа. Земельный участок соседом никак не осваивался, но был законно присоединен к электросетям. По выявленному факту хищения электричества был составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии в объеме 390 тыс. киловатт-часов. Нанесенный ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил более 1,4 млн руб.

Недобросовестный потребитель отказался выплатить стоимость украденной электроэнергии, поэтому энергетики обратились в суд. В соответствии с судебным решением с ответчика в пользу ПАО «Россети Урал» будет взыскано неосновательное обогащение в виде стоимости объема бездоговорного потребления. Взысканию также подлежат проценты и судебные расходы.