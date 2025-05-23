Средний чек на хлеб в Краснодарском крае вырос на 14%

Средний чек покупки хлеба в Краснодарском крае за первый квартал 2025 года увеличился на 14% и достиг 100 руб. против 88 руб. за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Контур.Маркета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что при росте стоимости частота приобретения хлебобулочных изделий снизилась на 21%. Наибольшее удорожание среди товаров потребительской корзины зафиксировано на сливочное масло — 22% (до 211 руб., соль — 19% (до 103 руб.) и чай — 18% (до 138 руб.).

В пресс-службе компании также отметили изменения в потребительском поведении: приобретение масла и соли сократилось на 15%, а чая — на 32%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что потребительские цены в Краснодарском крае в марте 2025 года продемонстрировали годовой рост на 14,6%. Значительнее всего подорожали продукты питания, в то время как прирост цен на услуги достиг 12,2% в годовом выражении и 1,4% — в помесячном.

Нурий Бзасежев