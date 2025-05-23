22 мая в Казани зарегистрировано 172 ДТП

В Казани всего за сутки поступило 172 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

24 ДТП оформили с материальным ущербом.

В 3 авариях пострадали 3 человека, погибших нет.

Также было задержано 6 водителей в состоянии опьянения и 3 человека без водительских прав.

За нарушение ПДД к оштрафовали 4 водителя мотоциклов, 2 велосипедиста, 14 граждан на электросамокатах.

В полицию по подозрению в совершении преступлений доставлено 2 человека.

Дарья Сайфиева