Женщина пострадала после разрыва емкости с угольной пылью на ТЭЦ Ангарска

В Ангарске Иркутской области произошел разрыв резервуара с угольной пылью на территории ТЭЦ-9. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону. В результате 35-летняя женщина получила ожоги. Ее госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК).

По состоянию на 11:02 по местному времени (6:02 мск) следователи-криминалисты продолжали работать на территории ТЭЦ. В ходе следственных мероприятий планируется изъять техническую документацию, назначить экспертизы и допросить свидетелей.