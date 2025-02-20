Андрей Турчак инициировал отставку главы Усть-Коксинского района Горного Алтая

Глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале сообщил о решении лишить полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Соответствующее представление он направил в районный совет депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как пояснил господин Турчак, он не видит качественных изменений в организации работы администрации Усть-Коксинского района. «Более того, в работе главы выявлены действия, нарушающие антикоррупционное законодательство»,— подчеркнул глава республики. Ранее Дмитрий Кочевов получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Дмитрий Кочевов был избран главой Усть-Коксинского района в декабре 2022 года. На эту должность он перешел с позиции управляющего Горно-Алтайским филиалом Россельхозбанка. Усть-Коксинский район расположен на юго-западе Республики Алтай в горно-степной зоне. Здесь проживает около 16 тыс. человек. На территории района находится самая высокая гора Сибири — Белуха (4506 м).

Михаил Кичанов