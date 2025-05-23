Руководство полетаевского полигона ТБО требует с ЦКС 204,8 млн рублей долга

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству два иска ООО «Полигон ТБО» (поселок Полетаево) к регоператору ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) о взыскании долга в общей сумме 204,8 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Руководство полигона твердых бытовых отходов подало два иска на 183,8 млн руб. и 20,9 млн руб. Неизвестно, за что ЦКС задолжало полетаевскому предприятию. Предварительные судебные заседания назначили на 1 июля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между концессионером в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами АО «Ситиматик» (Москва) и региональным оператором «Центр коммунального сервиса» по долгу в 57,7 млн руб.

Виталина Ярховска