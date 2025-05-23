В Троицке экс-директора банно-прачечного комбината осудили за взятки

Депутата собрания депутатов Троицка и бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат» Валерия Спиридонова суд признал виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 405 тыс. руб. и лишением права занимать должности в государственных органах власти на 4 года с конфискацией автомобиля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2024 годах Валерий Спиридонов на посту директора МУПа получил не менее 200 тыс. руб. от предпринимателя за заключение незаконных договоров аренды нежилого помещения.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по региону, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Помимо основного приговора, для обеспечения его исполнения в части гражданского иска на машину депутата стоимостью 1,8 млн руб. наложили арест.

Виталина Ярховска