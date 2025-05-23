Цены на сахар в Ростовской области выросли на 14 копеек за неделю

В Ростовской области средняя стоимость килограмма сахара, по данным на 22 мая, выросла на 14 копеек за неделю и составила 69,7 руб. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник уточняет, по сравнению с декабрем 2024 года цена этого продукта увеличилась на 1,4 руб. Самый дорогой сахар обнаружен в торговых точках Таганрога, где его реализуют в среднем по 73 руб. за килограмм.

В магазинах Волгодонска стоимость продукта немного ниже – 72 руб. Менее 70 руб. за килограмм сахара покупатели платят в Шахтах (69,5 руб.), Миллерово (69 руб.) и Сальске (69,8 руб.).

Наиболее доступные цены зафиксированы в торговых точках Ростова-на-Дону – 67,8 руб. за 1 кг.

Валентина Любашенко