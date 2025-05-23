В аэропортах России сняли ограничения на полеты, длившиеся более суток

В пяти аэропортах российских регионов — Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля — сняли ограничения на полеты спустя более суток. Об этом сообщили в Росавиации. Воздушные гавани вернулись к работе в 6:00 мск 23 мая.

В Иваново ограничения ввели в 17:25 мск 22 мая, они продлились более 12 часов. В Тамбове — с 1:05 22 мая, аэропорт не работал более суток. В Калуге — в 11:35 21 мая, ограничения действовали почти два дня. А аэропорты Костромы и Ярославля не работали с 4:10 21 мая, прием и выпуск самолетов приостановили более чем на двое суток.