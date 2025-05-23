В Новосибирске задержали семейную пару за перевозку крупной партии карфентанила

Центральный райсуд Новосибирска поместил под стражу супружескую пару, которая занимались межрегиональными перевозками наркотиков. В отношении дилеров возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает УФСБ региона.

Фигуранты дела были задержаны по пути из Новосибирска в Иркутскую область. По данным органов госбезопасности, пара перевозила «одну из крупнейших за последние годы партий карфентанила». В ходе досмотра у них изъяли более 1,5 кг наркотического вещества.

Правоохранители установили, что дилеры регулярно занимались оптовыми поставкам наркотиков на территорию Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей.

Александра Стрелкова