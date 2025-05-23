Судебная система ждет от правительства помощи с цифровизацией

Судебным департаментом при Верховном суде РФ прорабатываются вопросы поэтапной модернизации ГАС «Правосудие» и информационных систем арбитражных судов с целью достижения цифровой трансформации и формирования единого информационного пространства. Об этом говорится в ответе заместителя генерального директора Судебного департамента Алмаза Ибрагимова на запрос «Ъ».

В Судебном департаменте «Ъ» также сообщили, что отчетные материалы Счетной палаты тщательно анализируются и учитываются при планировании деятельности, а работа над совершенствованием программного обеспечения информационных систем не прекращается.

Напомним, поводом для запроса «Ъ» стал доклад аудитора Счетной палаты Светланы Орловой. В нем говорится, что судебная власть оказалась «вне области цифровой трансформации государственного управления», а единое информационное пространство судов не сформировано: суды одновременно используют сразу несколько информационных систем и большая их часть безнадежно устарела.

Председатель Совета судей Виктор Момотов, выступая 20 мая на пленарном заседании этой организации, признал, что судебная власть лишь частично интегрирована в процессы цифровизации и перед ней стоит только задача по созданию единого информационного пространства и новой автоматизированной системы. Однако для этого необходима «реальная помощь правительства», подчеркнул господин Момотов, поскольку без этого судебная система по-прежнему будет отставать в развитии, решая лишь локальные задачи.

Подробнее о докладе Счетной палаты — в материале «"Правосудие" выглядит устаревшим».

Анастасия Корня