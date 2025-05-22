На благоустройство парка в Матвеевом Кургане потратят 26 млн рублей

В поселке Матвеев Курган началось благоустройство центрального парка по улице 1-ой Пятилетки. На эти цели из бюджетов разных уровней выделили 26 млн руб. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что площадь более 9 тыс. кв.м. оснастят дорожками, проведут озеленение на большей части территории, высадив более 300 деревьев, кустарников и многолетних цветов и установив полив и водоотведение. Кроме того, на территории установят новые лавочки, урны и фонари.

На данный момент в парке проложили земляные работы по прокладке траншей для сетей электроснабжения, видеонаблюдения и водоснабжения.

Техническая готовность объекта составляет 7%, завершить благоустройство территории планируется к 1 сентября этого года.

Мария Хоперская