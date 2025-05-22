«Зенит» остановил «Локомотив-Кубань»

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии play-off первенства Единой лиги ВТБ со счетом 94:75. В финале «Зенит» сыграет с ЦСКА. Краснодарцы, в свою очередь, поспорят за третье место с УНИКСом.

Нынешний формат play-off первенства Единой лиги ВТБ существует совсем недолго. Впервые серии до четырех побед в полуфиналах были проведены в сезоне 2022/23 и тут же стали хитом первенства. Во-первых, «Зенит» и УНИКС тогда в полуфинале вступили в рубку, завершившуюся только после седьмого матча (в пользу казанцев, будущих чемпионов). Во-вторых, и это даже важнее, «Локомотив-Кубань», которому в соперники достался сам ЦСКА, взял и выбил из турнира гегемона в каком-то безумном, голливудском стиле, неоднократно доводя собственное положение до почти катастрофического, а потом героически спасаясь.

Нынешняя полуфинальная серия с участием краснодарцев, в которой им противостоял победитель регулярного первенства «Зенит», чем-то напомнила события позапрошлого сезона.

Хотя в реальности она была даже сложнее. В 2023-м краснодарцы по ходу противостояния с ЦСКА если и отставали, то не больше чем на один матч. В случае с полуфиналом нынешним они с ходу отдали две гостевые встречи и поставили себя в положение, когда отступать некуда.

Пришлось снова демонстрировать фирменное умение железнодорожников спасать неспасаемое. Оно проявилось и в четвертом матче серии, судьба которого решилась только в овертайме (там супергероем поработал Патрик Миллер), и в шестой встрече, которую «Локомотив-Кубань» (снова за счет усилий Миллера) вытащил только в концовке. В итоге, как и два сезона тому назад, краснодарцы отправились добывать главную в моменте победу в сезоне в логово противника.

Это была чудовищно трудная задача, учитывая, насколько на самом деле силен «Зенит». Тем более на своей площадке при поддержке полных трибун. Однако в игре гостей не просматривалось и тени какой бы то ни было робости. Петербуржцы снова сделали ставку на то, чтобы нагружать мячами Дуэйна Бэйкона. Это давало неплохой результат (в итоге, конечно, дало результат великолепный: форвард набрал аж 34 очка). Но у гостей нашелся свой добытчик — Кирилл Елатонцев. Он к тому же успевал не только эффективно отрабатывать в атаке, но и ярко защищаться.

В итоге «Локомотив-Кубань» довольно эффективно сбил стартовый натиск хозяев и уже ближе к большому перерыву включил режим качелей: лидер в матче менялся чуть ли не каждую минуту.

Отнюдь не сокрушительное достижение вроде бы. Но нервы сопернику это, конечно, портило. Настолько, что наставник петербуржцев Хави Паскуаль был вынужден брать тайм-ауты и пытаться найти в своей, как говорят, бесконечной коллекции комбинаций ту самую, что способна изменить вектор матча.

На большой перерыв команды ушли, так толком и не выяснив, кто убегает, а кто догоняет. Хотя, конечно, трехочковый под сирену в исполнении Бэйкона (счет стал 38:37 в пользу «Зенита») стал для «Локомотива-Кубани» неприятным сюрпризом. Вторую половину «Зенит» начал сильно. Трент Фрейзер, Винс Хантер, Дуэйн Бэйкон совместными усилиями выдали рывок 12:0, сделав отрыв хозяев двузначным. Краснодарцы пытались было переключить в режим супергероя Миллера, но он включался как-то не особенно успешно. Роль добытчика вроде бы примерил на себя Айзея Уэйли, выдавший два дальних попадания подряд. Но все же было видно, что нити игры уже держит «Зенит».

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На финальную четверть «Зенит» вышел вроде бы в комфортном положении. Добытый перевес в десяток очков сулил удобное продолжение матча. Но игроки петербуржцев наверняка помнили, что «Локомотив-Кубань» — лучшая, пожалуй, команда лиги в том, что касается умения выкручиваться из безвыходных ситуаций. Так что главная задача Паскуаля заключалась в том, чтобы не дать своим баскетболистам расслабиться. Он и не дал. Хотя ведь в моменте гости подбирались к «Зениту» на расстояние всего в пару атак. Но сначала Фрейзер выдал крайне уместное попадание с дистанции, затем два очка добавил Окаро Уайт, плюс пара атак удалась Алексею Шведу. В итоге меньше чем за три минуты до сирены отставание «Локомотива-Кубани» достигло 14 очков. Много даже для столь отчаянной, как краснодарцы, команды.

В итоге «Зенит» довел игру до победы со счетом 94:75. В финальной серии петербуржцы сыграют против ЦСКА. К слову, это второе попадание «Зенита» в финал и второе же пересечение в нем с армейцами (первое противостояние в 2022 году выиграли петербуржцы, ставшие тогда в первый и пока в последний раз в своей истории чемпионами лиги). «Локомотив-Кубань» сыграет за третье место в серии против УНИКСа.

Александр Петров