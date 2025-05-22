На Дону инвалиду выдали средства реабилитации после вмешательства прокуратуры
В Ростовской области инвалиду не выдавали средства реабилитации. Об этом сообщает прокуратура региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что дончанин является инвалидом и имеет право на получение реабилитационных спецсредств. Они необходимы ему для обеспечения жизнедеятельности. Однако отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области ему не предоставили вовремя медицинское оборудование.
Прокуратурой Железнодорожного района Ростова-на-Дону проведена проверка соблюдения федерального законодательства. По результатам принятых мер жителю Ростовской области предоставили все техсредства средства реабилитации.