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На Дону инвалиду выдали средства реабилитации после вмешательства прокуратуры

В Ростовской области инвалиду не выдавали средства реабилитации. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что дончанин является инвалидом и имеет право на получение реабилитационных спецсредств. Они необходимы ему для обеспечения жизнедеятельности. Однако отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области ему не предоставили вовремя медицинское оборудование.

Прокуратурой Железнодорожного района Ростова-на-Дону проведена проверка соблюдения федерального законодательства. По результатам принятых мер жителю Ростовской области предоставили все техсредства средства реабилитации.

Мария Хоперская

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